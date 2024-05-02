مدير مشروعات "ابدأ" يتسعرض الموقف الحالي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة

استعرض المهندس محمود شكري، مدير مشروعات بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، الموقف الحالي للمبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال.

وقال "شكري"، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال من مجمع هاير الصناعي بالعاشر من رمضان، وتنقلها قناة "إكسترا نيوز":"عملنا خلال السسنتين الماضيين وهو عمر (ابدأ) على 84 فرصة صناعية، حولنا خلالها 23 لشركات قائمة منهم من بدأ الإنتاج ومنهم من لا يزال تحت الإنشاء"، لافتًا إلى أن هناك 24 فرصة صناعة بمرحلة ابدأ الثانية، و37 فرصة صناعة في المرحلة المستقلبية.

وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى حوالي 62 مليار جنية، والرقم يمثل 28% من حجم الاستثمارات الصناعي التي تم ضخها في القطاع الصناعي آخر 3 سنوات، مشيرًا إلى أن "ابدأ" تمول مشروعاتها عن طريق 3 طرق رئيسية وهي "ابدأ ورجال الأعمال بنسة 49%، واستثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 5%”، و46% تمويل مؤسسات دولية".

وتابع: حققنا حجم هذا العمل في الوقت القصير هو استغلالنا للميزات التنافسية الموجودة وبنينا على ما حققته الدولة خلال 10 سنوات ماضية، ممن الاستفادة بأصول الدولة وتطوير البنية التحتية وتطوير الموانئ والعمالة المدربة.

ولفت إلى أن اهتمام ابدأ الشامل لم يكن فقط بخط انتاج ومباني مع أهميتهم، بالكمس كان الاهتمام الشامل بالمنظومة الصناعية بشكل أشمل كي نستطيع التعامل مع التحديات التي تواجهنا مع المصنعين، موضحًا أن هذه التحديات ليست إجرائية فقط، بل هي تحديات لعدم مجباهة لآليات السوق وأفكار غير مكتملة وأفكار غير مكتملة، وتحديات في إدارة المؤسسات الصناعية والتحدي الأكبر كان هو التمويل.

وأشار إلى أن “ابدأ” طورت من نفسها وفكرت خارج الصندوق، وأخذت مجموعة من المشروعات المرحلة الأولى وتم ضخها في صندوق استثماري مباشر.

احتفالية عيد العمال

ويحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع العمال في عيدهم من مجمع هاير الصناعي في العاشر من رمضان.

ويحضر الاحتفال أيضًا، عددًا من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلين عن العمال في كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.