الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدير مشروعات "ابدأ" يتسعرض الموقف الحالي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة

المهندس محمود شكري
المهندس محمود شكري

استعرض المهندس محمود شكري، مدير مشروعات بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، الموقف الحالي للمبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال.

وقال "شكري"، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال من مجمع هاير الصناعي بالعاشر من رمضان، وتنقلها قناة "إكسترا نيوز":"عملنا خلال السسنتين الماضيين وهو عمر (ابدأ) على 84 فرصة صناعية، حولنا خلالها 23 لشركات قائمة منهم من بدأ الإنتاج ومنهم من لا يزال تحت الإنشاء"، لافتًا إلى أن هناك 24 فرصة صناعة بمرحلة ابدأ الثانية، و37 فرصة صناعة في المرحلة المستقلبية.

وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى حوالي 62 مليار جنية، والرقم يمثل 28% من حجم الاستثمارات الصناعي التي تم ضخها في القطاع الصناعي آخر 3 سنوات، مشيرًا إلى أن "ابدأ" تمول مشروعاتها عن طريق 3 طرق رئيسية وهي "ابدأ ورجال الأعمال بنسة 49%، واستثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 5%”، و46% تمويل مؤسسات دولية".

وتابع: حققنا حجم هذا العمل في الوقت القصير هو استغلالنا للميزات التنافسية الموجودة وبنينا على ما حققته الدولة خلال 10 سنوات ماضية، ممن الاستفادة بأصول الدولة وتطوير البنية التحتية وتطوير الموانئ والعمالة المدربة.

ولفت إلى أن اهتمام ابدأ الشامل لم يكن فقط بخط انتاج ومباني مع أهميتهم، بالكمس كان الاهتمام الشامل بالمنظومة الصناعية بشكل أشمل كي نستطيع التعامل مع التحديات التي تواجهنا مع المصنعين، موضحًا أن هذه التحديات ليست إجرائية فقط، بل هي تحديات لعدم مجباهة لآليات السوق وأفكار غير مكتملة وأفكار غير مكتملة، وتحديات في إدارة المؤسسات الصناعية والتحدي الأكبر كان هو التمويل.

وأشار إلى أن “ابدأ”  طورت من نفسها وفكرت خارج الصندوق، وأخذت مجموعة من المشروعات المرحلة الأولى وتم ضخها في صندوق استثماري مباشر.

احتفالية عيد العمال

ويحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع العمال في عيدهم من مجمع هاير الصناعي في العاشر من رمضان.

ويحضر الاحتفال أيضًا، عددًا من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلين عن العمال في كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

احتفالية عيد العمال عيد العمال الرئيس عبدالفتاح السيسي العمال ابدأ المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية توطين الصناعة المصرية

مواد متعلقة

وزير العمل: إنفاق 812 مليون جنيه على العمالة غير المنتظمة خلال العام الماضى

وزير العمل: مستمرون فى تنفيذ توجيهات الرئيس للارتقاء بقيم العمل

قيادى عمالى: مصر دولة تُقدر العامل كل لحظة وليس فى يومهم فقط

قيادى عمالى: العمَّال هم عصب البناء والتنمية فى المجتمع

محلل سياسى: نتنياهو عالق نتيجة عدم اتخاذ قرارات سياسية متعددة بشأن العدوان على غزة

عمرو خليل: تنامى العداء للولايات المتحدة بسبب دعم الاحتلال

حماس: سنرد على المقترح المصرى خلال الـ24 ساعة القادمة

هل تعصف الخلافات الداخلية بحكومة نتنياهو؟.. "أبوشامة" يوضح

الأكثر قراءة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

الرئيس السيسي: زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ من 600 إلى 1500 جنيه | عاجل

وزير الإسكان: تنفيذ 64 برجًا سكنيًا و310 فيلات فى تجمع صوارى بالإسكندرية

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا