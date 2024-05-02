ملك الأردن: لا سلام ولا استقرار بالمنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتوفير المساعدات الإغاثية بكل الطرق الممكنة ودون أي عوائق؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح العاهل الأردني خلال لقائه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في روما، أن وقف الكارثة الإنسانية بقطاع غزة ضرورة، محذرًا من تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، مؤكدًا أنه لا سلام ولا استقرار بالمنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

بينما حذّر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، من تداعيات الهجوم على رفح الفلسطينية وتوسع الصراع الإقليمي، مؤكدًا توافق موقف بلاده مع الأردن بشأن جهود وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.