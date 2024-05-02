قيادى عمالى: مصر دولة تُقدر العامل كل لحظة وليس فى يومهم فقط

قال القيادي العمالي محسن عليوة، إننا لا ننتهز عيد العمال كي نطلب، لأنه منذ شهر ونصف الشهر لم يكن هناك عيد عمال حينما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يجب رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه وهذا تم بالفعل.

وأضاف القيادي العمالي، اليوم الخميس، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر قناة "صدى البلد"، أننا في دولة تقدر العامل ليس في عيد العمال فقط ولكن في كل لحظة، مشيرًا إلى أن لقاء الرئيس السيسي بالعمال يكون لقاءً مختلفًا تمامًا والأمر ليس مرهونًا باحتفالية عيد العمال، ولكنه ينزل بنفسه ويقابل العمال أثناء عملهم في المشاريع.

مشروع قانون العمل

وأوضح، أن قانون العمل الحالي 12 لسنة 2003 هذا القانون جميل جدًا، ولكن به أشياء لا تتناسب مع هذه الأيام، حيث طرح في 2016 مشروع القانون الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ وفي الأحزاب وفي النقابات، وتم رفعه إلى مجلس النواب، وبعد ذلك عاد مرة أخرى لتعديل بعض الأمور، مؤكدًا أن مشروع هذا القانون هو تغيير كامل في القانون بشكل يتواكب مع الوقت الحالي وكي يتم التوافق عليه من كل الأطراف سواء العامل وأصحاب العمال والحكومة.