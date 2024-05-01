الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية| جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ هجوم فى الشمال

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

‏أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن القوات الإسرائيلية تستعد لتنفيذ هجوم في الشمال، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، قالت دانا أبو شمسية، مراسلة “القاهرة الإخبارية”، إن إسرائيل حسمت موقفها بخصوص صفقة التبادل، وهي لا تريد إتمام هذه الصفقة، وهذا يتبين من خلال التصريحات المتلاحقة لوزراء في "الكابينيت" المعني بإدارة الشئون السياسية والأمنية.
وأضافت "أبو شمسية"، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه من ضمنها تصريحات وزيرة الاستيطان الإسرائيلية التي قالت بأننا لم نبق كل إنجازات هذه الحرب في سلة المهملات مقابل الإفراج عن 22 أو 33 من المحتجزين.

 

قناة القاهرة الإخبارية القوات الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي هجوم الشمال

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