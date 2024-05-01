القاهرة الإخبارية| جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ هجوم فى الشمال

‏أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن القوات الإسرائيلية تستعد لتنفيذ هجوم في الشمال، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، قالت دانا أبو شمسية، مراسلة “القاهرة الإخبارية”، إن إسرائيل حسمت موقفها بخصوص صفقة التبادل، وهي لا تريد إتمام هذه الصفقة، وهذا يتبين من خلال التصريحات المتلاحقة لوزراء في "الكابينيت" المعني بإدارة الشئون السياسية والأمنية.

وأضافت "أبو شمسية"، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه من ضمنها تصريحات وزيرة الاستيطان الإسرائيلية التي قالت بأننا لم نبق كل إنجازات هذه الحرب في سلة المهملات مقابل الإفراج عن 22 أو 33 من المحتجزين.