الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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محلل سياسى: نتنياهو عالق نتيجة عدم اتخاذ قرارات سياسية متعددة بشأن العدوان على غزة

نتنياهو
نتنياهو

قال الكاتب والمحلل السياسي، جهاد حرب، إن نتنياهو عالق نتيجة عدم اتخاذ قرارات سياسية متعددة في هذه الحرب وعدوانه على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن اليمين المتطرف لن يستقيل من الحكومة لأنه يدرك أنه لن يعود إلى حكومة إسرائيلية قادمة. 

وأضاف حرب، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن استطلاعات الرأي على مدار الأشهر الماضية تقول إن اليمين المتطرف لن يستطيع القدرة على العودة إلى الحكومة حتى حزب الليكود لن يستطيع أن يأخذ مقاعد تؤهله لأن يكون الحزب الأكبر داخل الكنيست، وأن التهديدات التي يطلقها سموتريتش وبن غفير هي الحصول على امتيازات إضافية فيما يتعلق بالاستيطان تحديدًا.

وأوضح، أن نتنياهو مازال قادرًا على الحفاظ على 64 مقعدًا إلا في حالة واحدة أو في حالتين، الأولى الذهاب إلى قانون تجنيد وبالتالي تجنيد الحريديم وهذا قد يخرج حزب شاس من الحكومة، وبالتالي تسقط حكومة نتنياهو، أو أن يتم إنشقاق داخل حزب اللكود وهذا ضئيل حتى الآن خاصة أن وزير الجيش لديه خلافات كبيرة مع نتنياهو فيما يتعلق بأولويات الحرب، وفيما يتعلق بدوره كراعي للدولة العميقة وهو الجيش الإسرائيلي الذي يرغب الوصول إلى وقت إطلاق نار، وتغيير أولويات هذه الحرب من القضاء على حركة حماس أولًا، وثانيًا استعادة الأسرى.

القاهرة الإخبارية ملف اليوم نتنياهو الحرب اليمين المتطرف

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