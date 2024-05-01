الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ماركو مسعد: الاحتجاجات الطلابية فى أمريكا تسبب حرجًا سياسيًا لبايدن

الاحتجاجات الطلابية
الاحتجاجات الطلابية

قال ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية، إن حرج الوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، هو حرج لولايات المتحدة ولكن هو أقل الأوراق ضغطًا على أمريكا لدفع إسرائيل للوصول إلى اتفاق، مؤكدًا أن هناك كثيرا من الأزمات في الداخل الأمريكي ولها زخم سياسي كبير.

 

وأضاف الباحث في العلاقات الدولية، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه عندما نتحدث عن المظاهرات الطلابية في الجامعات الأمريكية بهذا العنف، وبهذا الحجم في عديد من الجامعات الأمريكية فيها رسالة واضحة للرئيس بايدن وحرج سياسي داخلي في عام انتخاب كبير.

 

وأوضح، أننا نرى عديدا من الدول الأوروبية تبحث الاعتراف بدولة فلسطين وهذا يعد خسارة كبيرة للسياسة الخارجية الأمريكية ودعما كبيرا أيضًا في القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا ما يخشاه الرئيس بايدن حيث يوجد هناك أوراق ضغط من المحكمة الجنائية الدولية وأوامر اعتقال لأعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وبالطبع هذا ضغط كبير.

 

وأشار إلى أن هناك كثيرا من العوامل الآن السياسة الخارجة والداخلية تدفع بايدن للوصول إلى إبرام حل سياسي عاجلًا أم آجلًا، موضحًا أن الولايات المتحدة الآن في موقف ومفصلة تاريخية، فالداخل الأمريكي والخارج يسعون إلى توصيل أو تهيئة الرأي العام السياسي لحل اتفاق.

القاهرة الإخبارية منتصف النهار إسرائيل المظاهرات بايدن حرج سياسي دولة فلسطين الداخل الأمريكي

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