اعتراض صاروخ فى سماء منطقة إيلات

أفادت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، قبل قليل، باعتراض صاروخ في سماء منطقة إيلات.

وفي سياق آخر، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أبلغ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أن إسرائيل ستبدأ عمليتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية إذا أصرت حركة حماس على مطلب وقف الحرب؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي، بأنه لن يقبل صفقة تتضمن إنهاء الحرب.