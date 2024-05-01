لابيد: أبلغت بلينكن بأنه لا عذر سياسيًا لنتنياهو لوقف "صفقة المحتجزين"

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أنه أخبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس لديه عذر سياسي لعدم إبرام صفقة لإعادة المحتجزين؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن إسرائيل تحولت إلى رهينة بيد متطرفين عديمي المسئولية.

وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية أن هناك وزيرًا لديه سجل جنائي يقف في ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ويهدده من عواقب عدم تنفيذ ما يمليه عليه.