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حسام موافى: اختلال كهرباء القلب من أسباب الموت المفاجئ.. وصلاة الفجر تحمى من الجلطات

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أن الموت المفاجئ موجود منذ فترات طويلة ولا يعني سقوط شخص خلال تحركه من مكان لآخر، موضحا أن تخصصات الطب بأجمعها قائمة الآن لمنع الموت المفاجئ، وقد يكون الموت المفاجئ خلال 48 ساعة أو 24 ساعة.

وقال موافي، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، إن الموت المفاجئ له أسباب عديدة أولها اختلال كهرباء القلب، ومن الممكن ألا تعمل هذه البطارية وتختل ويتوقف القلب، وهذا أفضل الأنواع فإنه ممكن أن يتم إنقاذ أي شخص يعاني من هذا، من خلال تعلم طريقة إنعاش القلب من خلال مساج وتنفس صناعي بعدها يرد.

وأشار إلى أن تعليم المواطنين طريقة إنعاش القلب وإنقاذه هو شىء جيد جدًا ومن الإسعافات الأولية الضرورية، مؤكدًا أن جهاز الكهرباء الذي يساعد في إنعاش القلب من السهل أن يستخدمه الجميع ولكن بالتعلم، منوهًا بأن الأكل ليس له علاقة بالموت المفاجئ وتوقف عضلة القلب، ولكن يكون له دور في الموت المفاجئ في حالة أنه يكون سبب في اختلال نسب السكر في الدم.

وتابع: "أهم هرمون في الجسم هو الكورتيزون وهو يظهر مع الفجر ثم يتزايد حتى العصر ويبدأ في التراجع حتى يختفي وقت العشاء"، مشددًا على أن الاستيقاظ لصلاة الفجر يحمي من التعرض للجلطات والعديد من الخبراء أكدوا ذلك.

مساء دى ام سى الدكتور حسام موافي الموت المفاجئ انعاش القلب الطب البطارية تنفس صناعي

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