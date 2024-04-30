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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أسامة كمال عن "بن غفير": ناشط الكراهية الأبرز في القرن الـ21

أسامة كمال
أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ناشط الكراهية الأبرز في القرن الـ21.

وأضاف كمال، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc"، المُذاع على قناة "dmc"، أن إيتمار بن غفير ليس له شعبية داخل إسرائيل ولا في أمريكا، مؤكدًا أن "بن غفير" بلطجي تحول إلى وزير.

وأوضح أن الحادث الذي تعرض له مؤخرا يؤكد أن "عقليته مختلة"، ولأنه يرتكب أفعال تعرض حياة مواطنيه للخطر، فليس غريبا عليه أن يعرض حياة المدنيين في غزة لأخطار أكثر. 

وخلال حديثه، أشار أسامة كمال، إلى أن المادة 22 في اتفاقية جنيف، التي تنص على عدم جواز اعتقال أسرى الحرب إلا في مبان مقامة فوق الأرض تتوفر فيها كل ضمانات الصحة والسلامة، وعلى عدم جواز اعتقال الأسرى في سجون إصلاحية إلا في حالات خاصة.

جاء ذلك على خلفية تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي التي أذاعتها القناة 12 الإسرائيلية، والتي يحرض فيها على قتل الفلسطينيين بدلا من اعتقالهم.

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