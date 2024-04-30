الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": حزب الله يقصف مواقع عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

جنوب لبنان
جنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من بيروت، إن الوضع متوتر على الجبهة الجنوبية اللبنانية في ظل الاعتداءات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على البلدات الجنوبية اللبنانية، حيث شن جيش الاحتلال سلسلة من الغارات الجوية ليلة أمس استهدفت بلدة "كفر كلا"، وأيضا الخيام في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني.

وأضاف "سنجاب"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه كان الرد على هذه العمليات والغارات الجوية العنيفة باستهداف من قبل حزب الله لمستعمرتين في الشمال الإسرائيلي، حيث تم استهداف مبنيين تتحصن فيهما قوات جيش الاحتلال، ما أدى إلى خسائر فادحة وفقا لبيانين متتاليين من حزب الله حول هذا الأمر.

ولفت أنه منذ قليل كان هناك عدوان إسرائيلي جديد على بلدة العديسة في الجنوب اللبناني، وعدد من البلدات الأخرى ما أدى إلى استهداف عددا من المنازل واشتعال النيران فيها، فيما أعلن حزب الله عن عمليتين ضد مستعمرة "المطلة" التي تقع في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، باستهداف دبابة من طراز ميركافا بعد رصد تحركاتها. 

 

القاهرة الإخبارية الجبهة الجنوبية اللبنانية الاحتلال الغارات الجوية الجنوب اللبنانى لبنان

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