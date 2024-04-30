أستاذ علاقات دولية: من مصلحة أوروبا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال د. وليد العويمر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مؤتة، إن دول الاتحاد الأوروبي ذات ثقل استراتيجي مهم جدًا سواء اقتصادي أو عسكري أو أمني، بالإضافة للبعد الجيوسياسي بالنسبة لموقعها بمنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هي معنية حقيقة أكثر من دول عديدة في العالم فيما يتعلق بما يحدث في المنطقة العربية وخصوصًا القضية الفلسطينية.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك توجه واضح من بعض الدول في أوروبا نحو تطوير علاقتها أو أن تطور من علاقتها مع الدولة الفلسطينية إلى حد الاعتراف بهذه الدولة على الرغم من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، وبالتالي أعتقد أن هذه الدول وخصوصًا الدول التي لا يوجد للولايات المتحدة الأمريكية ضغط مباشر عليها مثل إسبانيا وإيطاليا إيرلندا.

وأوضح، أن هناك ضغط أمريكي على هذه الدول لمنعها من أن تعترف بدولة الفلسطينية، وبالتالي هذه الدول تقع تحت ضغط هائل وكبير وتحاول أن تتحرر من هذا الضغط لأنها تدرك حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سياساتها فيما يتعلق بتعطيل أي مشروع للاعتراف بالدولة الفلسطينية هي تحقق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن مصالح هذه الدول أن تشعر أنها مستقلة في سياسته الخارجية فيما يتعلق بعلاقاتها في منطقة الشرق الأوسط.