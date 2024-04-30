الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سموتريتش وبن غفير يهددان بتفكيك حكومة نتنياهو فى حال عدم اجتياح رفح

سموتريتش وبن غفير
سموتريتش وبن غفير

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن كلًا من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يهددان بتفكيك حكومة نتنياهو في حال عدم اجتياح مدينة رفح الفلسطينية؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

إسرائيل تحولت إلى رهينة بيد متطرفين

وقبل قليل، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن إسرائيل تحولت إلى رهينة بيد متطرفين عديمي المسئولية.

وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية أن هناك وزيرًا لديه سجل جنائي يقف في ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ويهدده من عواقب عدم تنفيذ ما يمليه عليه.

القاهرة الإخبارية بن غفير سموتريتش حكومة نتنياهو تفكيك اجتياح رفح

مواد متعلقة

البيت الأبيض: معبر جديد إلى شمال غزة سيُفتح هذا الأسبوع

رتيبة النتشة: إسرائيل تستهدف المدنيين ولا تلتزم بأى قانون

لابيد: إسرائيل تحولت إلى رهينة بيد متطرفين عديمى المسئولية

القاهرة الإخبارية| قوات الاحتلال تطلق النار على عدد من المشتبه بهم قرب جبل حريف

"القاهرة الإخبارية": أعداد شاحنات المساعدات الإنسانية تزداد بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية

بن غفير: حذرت نتنياهو من مغبة إنهاء الحرب فى غزة

وسائل إعلام أمريكية: انضمام جامعتى شيكاغو وماديسون إلى احتجاجات المطالبة بإنهاء الحرب على غزة

إعلام عبرى: نتنياهو يلغى جلسة لمجلس الحرب كانت ستبحث مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين

الأكثر قراءة

عاجل| أول تحرك من الزمالك بعد خطاب المحكمة الدولية فى قضية باتشيكو

قرار عاجل للنائب العام بشأن اختصاصات حماية حقوق المسنين

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

بلومبرج تعتذر: منشوراتنا عن مصر لم تلب معاييرنا التحريرية وتم تصحيحها.. عاجل

مقترح تموينى لإنتاج رغيف خبز بوزن وسعر جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس