سموتريتش وبن غفير يهددان بتفكيك حكومة نتنياهو فى حال عدم اجتياح رفح

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن كلًا من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يهددان بتفكيك حكومة نتنياهو في حال عدم اجتياح مدينة رفح الفلسطينية؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

إسرائيل تحولت إلى رهينة بيد متطرفين

وقبل قليل، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن إسرائيل تحولت إلى رهينة بيد متطرفين عديمي المسئولية.

وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية أن هناك وزيرًا لديه سجل جنائي يقف في ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ويهدده من عواقب عدم تنفيذ ما يمليه عليه.