الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وسائل إعلام أمريكية: انضمام جامعتى شيكاغو وماديسون إلى احتجاجات المطالبة بإنهاء الحرب على غزة

احتجاجات المطالبة
احتجاجات المطالبة بإنهاء الحرب على غزة

أكدت وسائل إعلام أمريكية أن جامعتي شيكاغو في ولاية ألينوي وماديسون في ولاية ويسكونسن انضمتا إلى احتجاجات طلاب الجامعات المطالبة بإنهاء الحرب على قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية أن طلاب جامعة كولومبيا في نيويورك المؤيدين للفلسطينيين يبيتون ليلتهم في أحد مباني الجامعة.

وفي وقت سابق من اليوم، بدأت جامعة كولومبيا الأمريكية في إجراءات وقف الطلاب المحتجين على حرب غزة، بعد فشل محادثات رفع الخيام.

مهلة لتفكيك الاعتصام

وقد حاصرت الشرطة الأمريكية الطلبة الداعمين للشعب الفلسطيني في المظاهرات، من خلال أفراد الشرطة والطائرات المروحية، وأمهلت إدارة الجامعة الطلبة المؤيدين للفلسطينيين حتى الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي لتفكيك اعتصامهم، وإلا سيتم إيقافهم عن الدراسة.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة شيكاغو ويسكونسن احتجاجات طلاب الجامعات نهاء الحرب

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