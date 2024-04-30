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"القاهرة الإخبارية": ضغوط داخلية فى إسرائيل وتهديدات بحل حكومة الحرب

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا لها عن الضغوط الداخلية في إسرائيل والتهديدات بحل حكومة الحرب الإسرائيلية.

العديد من الأزمات تلاحق بنيامين نتنياهو

وأكد تقرير "القاهرة الإخبارية"، أن العديد من الأزمات تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما بين مطالبات شعبية بالاستقالة وتهديدات متواصلة بتفكيك تحالف حكومة الحرب، وصولًا إلى قرار مرتقب من المحكمة الدولية بإصدار مذكرة لاعتقاله.

وأوضح التقرير أنه في الداخل الإسرائيلي تتزايد الضغوط على نتنياهو لبدء الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية، بعد أن وافق رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي على خطط لمواصلة حرب غزة.

القاهرة الإخبارية حكومة الحرب نتنياهو اعتقال المحكمة الدولية مدينة رفح حرب غزة

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