اجتماع المجموعة العربية السداسية يؤكد ضرورة إنهاء الحرب على غزة

أكد الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية في الرياض، ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية في الرياض، أنه يجب رفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية في الرياض، على ضرورة دعم كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.