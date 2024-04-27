وزير الخارجية الإسرائيلي: سنؤجل عملية رفح إذا جرى التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي سيؤجل العملية العسكرية المزمعة في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، إذا جرى التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

الضغط العسكري على حماس فشل

وفي السياق ذاته، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن عائلات المحتجزين في غزة يقولون إن الضغط العسكري على حركة حماس قد فشل، وأن إهمال ذويهم جريمة من الحكومة الإسرائيلية وأن نتنياهو هو من أفشل صفقة تلو الأخرى لإطلاق سراح ذويهم، ويدعون لإنهاء الحرب ويقولون إن الدخول لرفح الفلسطينية تضحية إضافية.

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، فيديو لعدد من المحتجزين الإسرائيليين لديها عبر موقعها الرسمي، وهم يكشفون عن الأوضاع الصعبة تحت القصف المستمر من قِبل إسرائيل.