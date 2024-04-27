السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

احتجاجات الطلاب تجتاح لندن دعمًا لغزة

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات الطلابية بالخارج لدعم فلسطين

قال علاء عبود، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لندن، إن التظاهرات في لندن تشمل الجامعات وتمتد شرارتها من جامعة لأخرى وتتركز خصوصًا  في جامعة "يو سي إل" جامعة لندن العريقة، مؤكدًا أن الطلاب يتظاهرون  للمطالبة بإيصال الصوت وإيصال المطالب للحكومة البريطانية وإسماع الرأي العام ما يريدون وما يفكرون فيه.

دعوات لوقف الشراكات البحثية مع الجامعات الإسرائيلية

وأضاف عبود، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطلاب المتظاهرين المناهضين للحرب يعتبرون أن جامعاتهم تشارك بشكل أو بآخر بهذه الحرب مع أنها جامعات مدنية، ولكنهم يحتجون على الشراكات البحثية بين جامعاتهم والجامعات الإسرائيلية خصوصًا جامعة تل أبيب التي يقولون إنها تتعاون مع الجيش الإسرائيلي، وبالتالي يريدون لهذه الشراكات البحثية أن تتوقف كنوع من الاحتجاج على الحرب.

وأوضح أن الطلاب يحاولون أيضًا إيصال أصواتهم إلى السياسيين لينسجموا مع حركة الاحتجاج الواضحة في يوم السبت من كل أسبوع، والتي تجوب قلب لندن ابتداءً من البرلمان وصولًا إلى حديقة الهايد بارك، وهي ترفع ذات الشعارات التي تطالب بإيقاف الحرب وإنهاء التعاون العسكري والاستخباراتي والأمني مع الحكومة الإسرائيلية خلال وقت الحرب فقط وليس بشكل دائم.

مطالبات برلمانية

وأكد أن الطلاب يطالبون الحكومة بمواقف أكثر وضوحًا من مسألة الحرب ماذا عن المشورة القانونية التي تتكتم عليها الحكومة البريطانية ولا تريد الإفصاح عنها، موضحًا أن المطالبات البرلمانية تدفع بهذا الاتجاه لماذا تصر الحكومة على إخفاء المشورة القانونية؟.

وأشار إلى أن التوصية التي تقدم بها أكثر من 400 محامٍ بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا قدموا توصيات للحكومة بأنها إن كانت تعلم أو كانت على غير علم بأنها ستشارك بشكل أو بآخر أو شاركت في مسألة الإبادة الجماعية أو انتهاكات لحقوق الإنسان وهذه جرائم بطبيعة الحال يعاقب عليها القانون الدولي.

ولفت إلى أن رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا السيد صباح المختار أكد أن الحكومة غير معفية إن كانت تعلم أو لا تعلم متمثلة بشخص رئيس الوزراء ومتمثلة بوزير الدفاع ومتمثلة أيضًا بشخص وزير الخارجية رئيس الحكومة السابق ديفيد كاميرون بأنهم سيكونون على قدر من المسئولية في مسألة تحمل تبعات هذه الحرب.

القاهرة الإخبارية لندن الطلاب جامعات الاحتجاج السياسيين الحرب الحكومة البريطانية الإبادة الجماعية انتهاكات حقوق الانسان

مواد متعلقة

بايدن: لن يهدأ لى بال حتى يعود جميع المحتجزين الإسرائيليين إلى أحبائهم

القاهرة الإخبارية: التصعيد بين حزب الله وإسرائيل مستمر وسط حراك لوقف إطلاق النار

مراسل القاهرة الإخبارية: طلاب جامعة جورج واشنطن عازمون على التظاهر لحين توقف الدعم الأمريكى لإسرائيل

القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل الصفقة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

باحث: التصعيد العسكري الأوكراني سيقابل برد روسي كبير

هيئة البث الإسرائيلية: مصدر يرجح التوصل إلى اتفاق خلال أيام رغم تحفظات نتنياهو

إعلام أمريكى: إسرائيل دمرت مدينتى غزة وخان يونس بحثًا عن عناصر حماس

"القاهرة الإخبارية": غليان في الضفة الغربية بسبب انتهاكات الاحتلال

الأكثر قراءة

توتر وانفلات أعصاب.. مشادة بين صلاح وكلوب بعد هدف وست هام (فيديو)

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

"خناقة محمد صلاح وكلوب" تتصدر مواقع التواصل الاجتماعى

أول تعليق من مها الصغير على "طلاقها من أحمد السقا"

كلوب على مشادته مع محمد صلاح: انتهى الأمر

إسعاد يونس تثير الجدل حول ضيفتها فى "صاحبة السعادة".. وتعليق غير متوقع من ياسمين عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس