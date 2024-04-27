"القاهرة الإخبارية": غليان في الضفة الغربية بسبب انتهاكات الاحتلال

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الانتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر 2023، لا تزال متواصلة إلى 2024، مؤكدةً أن حالة من الغليان في الضفة الغربية مستمرة بسبب تصاعد العدوان الإسرائيلي في ظل اعتداءات الاحتلال المتكررة بحق أهالي الضفة الغربية.

وأضافت السلامين، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن عددًا من الفلسطينيين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال منذ منتصف الليلة الماضية في مدينة جنين، وهما شابين مصطفى عابد من كفردان، والآخر هو أحمد شواهنة من بلدة سيلة الحارثية.

وأطلقت قوات الاحتلال النار عليهما في مركبتهما وبعد ذلك تم احتجاز الجثمانين، موضحة أنه منذ 7 أكتوبر وحتى الآن تم إطلاق النار على 93 فلسطينيًا وفلسطينية واحتجاز جثامينهم ولكن الإجمالي في الضفة الغربية الشهداء الذين ارتقوا إما برصاص المستوطنين وحتى برصاص قوات الاحتلال عددهم 491 فلسطينيًا حتى هذه اللحظات.