الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث سياسي: الحوثيون يستهدفون السفن المتجهة لإسرائيل بسبب العدوان على غزة

غزة
غزة

قال يحيى حرب الكاتب والباحث سياسي، إن الحديث دائمًا سواءً من الأخوة المسؤولين أو المتحدثين أو من غيرهم دائمًا عن إدخال إيران كأنها عنصر أساسي في هذا الصراع  هذه دعاية سوداء لا تستحق التوقف عندها كثيرًا لأن القضية التي ننظر من أجلها والتي يعمل من أجلها الحوثيون واليمنيون والتي من أجلها تفجرت هذه الأزمة هي قضية عربية قبل أن تكون إيران.

وأضاف حرب، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج “10 داونينج ستريت”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه في آخر قمة عربية إسلامية حضرها جميع العرب وجميع المسلمين عشرات الملوك والرؤساء قرروا قرارات مهمة لوقف الحرب في غزة والدعوة إلى وقف هذا العدوان حرب الإبادة التي يشن وجيش الاحتلال على الشعب فلسطيني، مؤكدًا أنه لو طبقت هذه القرارات التي اتخذها زعماء الأمتين العربية والإسلامية لفعلوا أكثر مما يفعل الأخوة اليمنيون. 

وأوضح أن الإخوة اليمنيون قالوا وقولهم هو الصدق أنهم فقط يريدون أن يستهدفوا البواخر المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ردًا على العمل اللا قانوني واللا شرعي وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على شعب غزة.

وأشار إلى أن القوات الأمريكية والقوات البريطانية مهما تضرعت ومهما تحدثت عن إيران وغير إيران هذا لا يعني شيئًا وليس له أي معنى في الواقع لأنها في الحقيقة هي تحمي إسرائيل، لا بل هي تحمي عدوان إسرائيل لأنه لا أحد يعتدي على إسرائيل الآن لا أحد يريد تدمير إسرائيل الآن، وكل ما يطالب به اليمنيون هو وقف هذه الحرب، حرب الإبادة التي يطالب بوقفها جميع الزعماء في العالم الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات الأمريكية كل العالم يطالب بوقف هذه الحرب إلا الكيان الاسرائيلي وداعمته الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأكد أنه لو وقفت هذه الحرب، لتوقفت كل تلك المشاكل الاستثنائية، ولا علاقة لذلك لإيران ولا هي حرب يشنها الآخرون الآن، كل هذا الاضطراب سببه العدوان الاسرائيلي والقوات الأمريكية والبريطانية التي تعمل الآن في مياه الخليج هي لا تعمل لأجل مصلحة العالم ولا للحماية الممرات الدولية، هي تعمل فقط لحماية الكيان الاسرائيلي بل لحماية العدوان.

القاهرة الإخبارية 10 داونينج ستريت إيران القضية الحوثيون قضية عربية

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