الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مرشح سابق لولاية فرجينيا: واشنطن لديها استراتيجية واضحة للتعامل مع اليمن

آدم روزفلت
آدم روزفلت

قال آدم روزفلت، المرشح السابق لولاية فرجينيا، إن واشنطن لديها استراتيجية تجاه التعامل مع اليمن، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية الأمريكية في حماية أمننا القومي واضحة ومباشرة وهدفنا الرئيسي هو احتواء إيران وأيضًا مواجهة أي هجوم نتعرض له من قِبل المنظمات والتنظيمات المدعومة من إيران.

وأضاف روزفلت، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج "10 داونينج ستريت"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا بد أن نتذكر بأن وزيرة الدفاع الأمريكي لويد أوستن تم تخويله من قِبل الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوجيه ضربات عسكرية للرد على أي هجوم تتعرض له الولايات المتحدة.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع سياسة ما هو أفضل لنا بالنسبة لمواجهة هذه التهديدات، وعلينا أن نعقد اجتماعًا كاملًا لأصحاب الرأي والمشورة في الحكومة الأمريكية، موضحًا أن البنتاجون لديها التخويل بأن تقوم بالهجمات ولدينا حاملات طائرات بالمنطقة بإمكانها أن تقوم بمهاجمة القواعد والمناطق العسكرية الحساسة لأعدائنا وخصومنا، ولكن جو بايدن لن يتخذ قرارًا دون استشارة كاملة من سائر أعضاء الحكومة.


 

القاهرة الإخبارية إيران 10 داونينج ستريت اليمن واشنطن ضربات عسكرية

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