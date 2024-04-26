طالب مفصول من جامعة كولومبيا: نطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطينى

قال إلييت تشوي طالب مفصول من جامعة كولومبيا، إن اليوم هو اليوم الثامن منذ الأسبوع الماضي الذي بدأنا فيه هذا الاعتصام من أجل المطالبة بتوفير كافة الآليات لتحقيق الحق، مؤكدًا أن جامعة كولومبيا أيضًا رفضت الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ونحن نقول كفى وما حدث يكفي.

وأضاف تشوي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نطالب الآن بوقف هذا العدوان، والأمر واضح تماما أمام الجميع أن ما يحدث هو انتهاكات صارخة وكل هذه المقاومة من جانب الفلسطينيين أيضا تكافح من أجل الحصول على الحقوق، وهذا هو سبب وجودنا الأساسي من أجل التظاهر والاحتجاج.

وأوضح أن إدارة كولومبيا دعت قوات الشرطة بعد 34 ساعة من الاعتصام السلمي حيث كان هناك الكثير من المناوشات وخاصة كان هناك بعض الإجراءات الخاصة بالاعتصام السياسي أو بعض الإجراءات الأخرى والأنشطة المصاحبة وهذا ما نفعله ولكنهم دعوا القوات الشرطية لمجابهة الطلاب.

وأشار إلى أنهم كطلاب على دراية تامة بأننا على جانب الصواب، ومهما كانت المعلومات المضللة والبروباجندا الإمبريالية التي نشهدها ونراها في سي إن إن وفوكس نيوز، أوحتى في نيويورك تايمز لا يهمنا أي شيء، نحن نعلم تماما أننا على جانب الصواب وسنظل راسخين في موقفنا.