فايز فرحات: إسرائيل بحاجة إلى مراجعة سياساتها وطرق تعاملها مع القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إننا أمام أزمة شديدة التعقيد وشديدة الخطورة ومختلفة عن كل أزمات وموجات التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل، وهذه الأزمة بالنظر إلى ما كشفت عنه من تحولات ومعطيات جديدة تفرض على الجميع المراجعة، ولا تقتصر المراجعة على حركة حماس فقط بل مطلوبة من الجميع ومن القوى الفلسطينية، ومطلوبة أيضًا من جانب الأطراف الأخرى من الجانب الإسرائيلي.

وأضاف فرحات، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل في حاجة أكثر من غيرها إلى إجراء مراجعات كثيرة، مراجعات لطريقة تعاملها مع القضية الفلسطينية، ومراجعة للاضطربات التي وظفتها في التعامل مع القضية الفلسطينية، ومطلوب من إسرائيل مراجعة سياستها التي اعتمدت عليها في التعامل مع القضية الفلسطينية، ومع قطاع غزة ومع الأشقاء الفلسطينيين وحتى مع قضية الأمن الإسرائيلي.

وأوضح أن الأزمة الحالية كشفت عن أن هناك خللًا كبيرًا لدى الجانب الإسرائيلي في التعامل مع القضية الفلسطينية، وأن السياسات التي تم تطبيقها هي التي أوصلتنا إلى ما نحن إليه، 6 أشهر كاملة من التدمير والقتل لم تستطع إسرائيل تحقيق أهدافها وفي تقديري لن تستطيع أهدافها باعتماد على الآلة العسكرية فقط.

وأشار إلى أن المراجعة مطلوبة أيضًا من الجانب الإسرائيلي على المستوى الاستراتيجي ليس فقط على مستوى السياسات أو الأطر التكتيكية التي اعتمدت مع القضية الفلسطينية.

وأكد أن إهمال القضية الفلسطينية هو الذي أوصلنا إلى ما نحن إليه الآن، وإهمال حل وتسوية عادلة ونهائية وتاريخية لقضية قديمة، فهو الذي يحتاج إلى مراجعة في الحقيقة، فبالتالي فكرة المراجعة هنا يجب أن تكون شاملة والأزمة الحالية تفرض فكرة المراجعة على الجميع.