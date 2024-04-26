الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: تأجيل انطلاق أسطول الحرية التركى المتجه لغزة بسبب إجراءات إدارية

اسطول الحرية التركي
اسطول الحرية التركي

قال عمر أحمد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، إننا مع مسئولي هيئة الإغاثة التركية المسئولة والمشرفة على أسطول الحرية 2 وقالوا لنا إن هناك بعض الإجراءات الإدارية التي يجب عملها في الميناء الذي سينطلق منه أسطول حرية.

وأضاف أحمد، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الإجراءات قد تستغرق بعض الأيام حسب ما أفادنا المسئولون في هيئة الإغاثة التركية بأن اليوم سوف يتم حسم الأيام التي يمكن أن يتم انتظارها حتى انطلاق أسطول الحرية أي في أي يوم سوف ينطلق أسطول الحرية.

وأوضح أن أسطول الحرية مؤلف من أربع سفن، واحدة منها تكون محملة بالمواد الإغاثية والأدوية والخيام وغيرها من الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني والأهالي في غزة، وثلاث سفن تحمل الركاب والمشاركين في هذا الأسطول.

وأكد أن هناك 12 دولة تشارك من قبل منظمات المجتمع المدني من 12 دولة، وهذه الدول هي الولايات المتحدة الامريكية تركيا كندا، والعديد من منظمات المجتمع المدني في هذه الدول تشارك في أسطول الحرية والآلاف من الأشخاص الحقوقيين وأطباء وغيرها، بجانب وجود شخصيات مهمة كإبنة الزعيم المناضل تشي جيفارا وحفيد نيلسون مانديلا.

وأكد أن الأسطول يسعى إلى تشكيل كلمة كبيرة لكسر الحصار، حيث إننا سألنا المسئولين في هيئة الإغاثة التركية هل هدفكم هو مباشرة غزة، فأجابونا نعم نحن سوف نحاول الوصول مباشرة إلى سواحل غزة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة ولتقديم المعونات المباشرة للأهالي في غزة.

القاهرة الإخبارية انقرة الإغاثة التركية أسطول الحرية جولة المراسلين

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