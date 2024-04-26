عضو اتحاد المرأة الفلسطينية: مصر تبذل جهودا ضخمة لمنع اجتياح مدينة رفح

قالت الدكتورة إيمان بعلوشة عضو اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، إن الأوضاع في قطاع غزة تتجه للزيادة في التصعيد الإسرائيلي بخصوص الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية والتهديدات المستمرة .

وأوضحت أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اجتياح المدينة، هي ورقة ضغط كبيرة جدًا لمحاولة الاستفادة في المفاوضات من تحقيق بعض النتائج.

جهد دبلوماسي مصري كبير للوصول الى اتفاق بين حركة حماس ونتنياهو

وأضافت إيمان بعلوشة، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر قناة “dmc”، أن هناك جهدا دبلوماسيا مصريا كبيرا للوصول الى اتفاق بين حركة حماس ونتنياهو، بخصوص إبرام صفقة لتبادل الرهائن وللحصول على أي مخرج يبقى خيار الاجتياح البري لمدينة رفح بعيدا وهذا ما نتمناه بالفعل.

وأكدت، أن أهالي القطاع في رفح يعيشون في حالة خوف ورعب شديدين لأنهم لم يبقى لهم مكان يذهبوا له، فعدد الذين نزحوا من شمال غزة إلى جنوبها كبير جدًا وأصبحوا في حالة تكدس كبيرة في رفح.

وأوضحت، أن ما حدث في الفترة والشهور الماضية من مذابح وإبادة جماعية في كل المناطق التي يتجمع فيها الناس، موضحةً أن الضغط والترويع للناس وأنهم محاصرين في هذه البقعة من الأرض بات أمر مخيف ومرعب.

الحراك الشعبي في العواصم العربية والأوروبية مؤثر

وأشارت، إلى أن الحراك الشعبي في كل العواصم الأوروبية والعربية كان مؤثر ولكن حراك الجامعات في أمريكا له تأثير مختلف عن الحراك الشعبي العادي وورقة ضغط كبيرة على إدارة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لإيقاف أي حملة برية على مدينة رفح الفلسطينية والحراك في الجامعات مهم ونرجوا أن يؤثر هذا على السياسة الإسرائيلية.