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القاهرة الإخبارية: الاحتلال يوافق على مبادرة جديدة لإنشاء محور لوجستى بحرى فى غزة

غزة
غزة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوافق على مبادرة جديدة لإنشاء محور لوجستي بحري في غزة بقيادة القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن المحور اللوجيستي البحري سيعمل وفقا لجيش الاحتلال على تبسيط وتوسيع عملية تسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن جيش الاحتلال سيعمل على توفير الدعم الأمني ​​واللوجيستي لبناء رصيف عائم مؤقت على شواطئ قطاع غزة ونقل المساعدات من البحر إلى قطاع غزة.

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