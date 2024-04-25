نتنياهو وزعيم المعارضة ناقشا خلال اجتماع الوضع الأمنى فى قاعدة الكرياه بتل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ناقشا خلال اجتماع الوضع الأمني في قاعدة الكرياه بتل أبيب؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

في سياق متصل، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، حكومة فاسدة وتشوه سمعة إسرائيل؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأضاف لابيد أنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم استقالته وعلى حكومته أن تخرج من إسرائيل.