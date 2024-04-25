الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو فاسدة وتشوه سمعة إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، حكومة فاسدة وتشوه سمعة إسرائيل؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأضاف لابيد، أنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم استقالته وعلى حكومته أن تخرج من إسرائيل.

وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن الجيش ليس لديه ما يكفي من الجنود وعلى جميع الإسرائيليين الانضمام إليه، ولن نتمكن من الانتصار في الحرب بقطاع غزة إذا لم ينضم جميع الإسرائيليين إلى الجيش.

وفي سياق آخر، قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الشرطة الإسرائيلية ستفتح أبواب المسجد الأقصى أمام المستوطنين المقتحمين للفترة المسائية بعد إغلاق باب المغاربة أمام المستوطنين في الفترة الصباحية، التي بدأت منذ تمام الساعة السابعة صباحًا وانتهت في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف بتوقيت القدس المحلي.

1128 مستوطنًا اقتحموا باحة المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات

وأضافت أبوشمسية، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس تحدثت عن اقتحام 1128 مستوطنًا باحة المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات، دخلت هذه المجموعات من جهة باب المغاربة بحراسة شرطية مشددة وتلقوا شروحات عما يسمى الهيكل المزعوم، أي المسجد الأقصى المبارك، كما أدوا صلوات ورقصات تلمودية واستفزازية في باحات المسجد الأقصى ومن ثم خرجوا من جهة باب السلسلة وهذا المسار الطبيعي وشبه اليومي الذي تقوده جماعات الهيكل المزعوم.

المعارضة الإسرائيلية نتنياهو حكومة فاسدة إسرائيل القاهرة الإخبارية

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