الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أحد أبناء قبيلة الترابين: التنمية الحقيقية فى سيناء بدأت فى عهد الرئيس السيسى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال عبدالله سالم، أحد أبناء قبيلة الترابين في سيناء، إنه لا شك أنه كانت هناك تنمية في العهود الماضية، ولكن هذه التنمية لا ترقى إلى مستوى التنمية الشاملة. 

وأضاف سالم، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر "نشرة أخبار دي إم سي"، التي تذاع عبر قناة "dmc"، أنه بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم بدأت المشاريع الحقيقية في سيناء تدب فيها، حيث رأينا شق أنفاق قناة السويس التي أنهت عزلة شمال سيناء تمامًا، سواء من بورسعيد أو الإسماعيلية أو السويس. 

وأوضح أنهم كانوا يستغرقون ما بين 4 و5 ساعات للعبور من المعدية، ولكن الآن بعد افتتاح الأنفاق يمكنهم العبور خلال 10 دقائق أو ربع ساعة من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية للقناة.

DMC قبيلة الترابين التنمية سيناء الرئيس عبدالفتاح السيسي بورسعيد السويس الإسماعيلية المعدية

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