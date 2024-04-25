الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: مجلس النواب اللبنانى يقرر التمديد الثالث للبلديات وتأجيل الانتخابات

مجلس النواب اللبناني
مجلس النواب اللبناني

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن مجلس النواب اللبناني أقرّ مشروع القرار بالتمديد الثالث للبلديات حتى 31 مايو عام 2025، وذلك بناء على المقترح الذي تقدم به النائب جهاد الصمد، وبالفعل فإن الجلسة التشريعية، التي عُقدت في ظرف هو الأصعب في تاريخ الدولة اللبنانية، أقرت التمديد للبلديات.

وأضاف سنجاب، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": الجلسة بدأت بحضور عدد من الكتل النيابية بلغ عددهم 72 نائبًا داخل قاعة مجلس النواب، ثم صعد رئيس مجلس النواب اللبناني وأعضاء هيئة مكتب مجلس النواب إلى المنصة، وحضر أيضًا 6 وزراء، بالإضافة إلى رئيس حكومة تصريف العمل اللبنانية، نجيب ميقاتي، من أجل مناقشة مشروع القرار بالتمديد.

وأوضح أنه على مدار ساعة شهدت الجلسة والقاعة مناقشات حول بنود التمديد وكيف يمكن ضبط هذا التمديد، خصوصا أنه الثالث، وكان هناك اقتراح بالتمديد لمدة ثلاثة أشهر فقط حتى تتمكن وزارة الداخلية وأيضا الجهات المعنية من الإعداد للانتخابات، وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، ولكن قُبلت هذه المقترحات بمناقشات مستفيضة انتهت إلى إقرار القانون أو مشروع القانون بنصه، وهو التمديد لمدة عام كامل حتى نهاية شهر مايو عام 2025.

وأشار إلى أنه كان هناك انقسام كبير حول دستورية انعقاد الجلسات التشريعية، وحضر الجلسة النصاب القانوني، وهو المقرر بالنصف زائد واحد، ولكن حضر عدد أكبر من النواب هو 72 نائبًا، كما حضر أيضا عدد من نواب التغيير الذين انسحبوا من الجلسة بعد مداخلة للنائب ملحم خلاف، تحدث فيها عن ضرورة عدم عقد الجلسات التشريعية وإصرار عدد من نواب التغييريين على إجراء الانتخابات في موعدها.

 

 

القاهرة الإخبارية النواب اللبناني بيروت الجلسة التشريعية التمديد للبلديات

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