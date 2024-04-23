الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ناشطة: إسرائيل مسئولة عن الإبادة الجماعية فى غزة

غزة
غزة

قالت آن رايت، ناشطة سلام وضابطة سابقة بالجيش الأمريكي، إن إسرائيل مسئولة عن الإبادة الجماعية في غزة، فهي قوة محتلة وتمارس حصارًا على غزة.

وأضافت "رايت"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن أسطول الحرية 2 يستعد للإبحار إلى غزة لتقديم المساعدات الإنسانية وكسر الحصار، ولن نستأذن من إسرائيل أثناء التحضير لأسطول الحرية 2، ولن نستأذن من محتلين.

وأكدت، أنه يجب أن تصبح غزة حرة ولها ميناءها المستقل، ونريد أن نبحر بحرية لغزة، ولا يجب أن تسيطر قوة مسلحة على غزة، ولا يجب وصف العدوان بمعاداة السامية.

وتابعت: "نتوقع أن تعطينا الحكومة التركية تصريحًا بالإبحار نحو غزة، لأن هناك عشرات الآلاف يعانون من المجاعة في غزة".

وأشارت، إلى أن الإعلام الإسرائيلي ينشر اتهامات معاداة السامية، ونحن نطالب بالعدل ضد السلوك الإسرائيلي الإجرامي.

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