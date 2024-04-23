الوزراء: نجاح البنك المركزى فى توفير السيولة الدولارية أسهم فى الإفراج عن البضائع

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر عادت مرة أخرى للإفراج عن البضائع المتواجدة في الجمارك بعد توفير السيولة الدولارية، حيث تم الإفراج على أكثر من 8 مليارات دولار بضائع.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحياة"، أن نجاح البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة في توفير السيولة الدولارية أسهم في الإفراج عن البضائع.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذا الأمر بطبيعة الحال سينعكس إيجابيًا في زيادة المعروض من السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة.