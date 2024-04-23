الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خبير يكشف كيفية مساهمة المناطق الاقتصادية الحرة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

الاستثمارات الأجنبية
الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، إن الدول بدأت في اللجوء لفكرة المناطق الاقتصادية الحرة لتطوير اقتصاداتها وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، لأنها بمثابة نمط استثماري حديث جدًا كل الدول لجأت إليه، الأمر الذي يساعد صاحب القرار الاقتصادي أن يحدد ما هي أوجه الاستثمارات التي يبحث عنها أي مستثمر في العالم الخارجي، فضلًا عن قدرته اليوم حصر الاستثمارات التي من الممكن أن ينفذها للسوق المحلية.

وأضاف الكيلاني، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الأمر بمثابة مناطق تلجأ إليها الدولة لعمل بعض أنواع الاستثمارات الحديثة لاختبارات الاستثمارات الدولية وجذبها بشكل كبير جدًا سواء تتعلق باستثمارات غير موجودة أو بهياكل الاستثمارات تريد إدخالها أو استثمارات موجودة وتريد تحديث الهيكل الخاص بها، علاوة على أن هناك ما يقرب من 20% إلى 25% من المستثمرين في العالم يبحثون عن المناطق الاستثمارية نتيجة لوجود بعض الحوافز وبعض الضمانات التي من الممكن أن لا يكون لها أي وجود في باقي المناطق أو في باقي ربوع أي دولة.

وأوضح أن هناك بعض الضمانات التي يبحث عنها أي مستثمر مثل رأس المال وعدد الحصص وعدم نزع الملكية، فضلًا عن مسألة الخروج بالأموال، فبالتالي من الممكن أن يكون هناك عدد من المستثمرين يبحثون على هذا النمط الاستثماري.

وأكد، أنه إذا حدث اطمئنان بشكل كبير جدًا وجرى التوسيع في هذه المناطق بشكل كبير جدًا، وتم التوسيع أيضًا من الضمانات والحوافز، فبالتالي نحن هنا نستهدف استثمارات في باقي الدولة ويبقي المناطق الجغرافية بشكل كبير جدًا.

 

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