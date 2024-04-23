الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"إكسترا نيوز": ذكرى تحرير سيناء انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية

ذكرى تحرير سيناء
ذكرى تحرير سيناء

عرضت قناة إكسترا نيوز، عبر شاشتها تقريرًا لها في الذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وأكد تقرير إكسترا نيوز، أن الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء هى ذكرى استرداد مصر أرض سيناء بالكامل في الخامس والعشرين من أبريل من عام 1982 من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف التقرير، أن الذكرى، هى ذكرى رفع علم مصر على الحدود الشرقية ومدينة شرم الشيخ بعد خمسة عشر عامًا من الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح التقرير أن هذه الذكرى تعد انتصارًا كاسحًا للسياسة والعسكرية المصرية من خلال نصر عام 1973 واتفاقية السلام توجت تلك الذكرى المعارك الشرسة التي خاضتها مصر من أجل استعادة أراضيها المحتلة عام 1967.

ونوّه تقرير إكسترا نيوز، إلى أن مصر تحتفل  بتلك الذكرى بعد 42 عامًا، شهدت فيها أرض الفيروز معركة أخرى لتطهيرها من الإرهاب خلال العقد الماضي شهدت سيناء تنمية واسعة ضمن خطة استراتيجية شاملة وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد التقرير أن مصر استطاعت أن تغير وجه الحياة على أرض سيناء وتضعها على خارطة التنمية الشاملة والمستدامة.

 

اكسترا نيوز سيناء تحرير سيناء الاحتلال علم مصر الحدود الشرقية ارض الفيروز

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