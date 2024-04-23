الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"إكسترا نيوز": 30 شاحنة تعبر لغزة ودخول 28 مصابًا فلسطينيًا إلى مصر

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات لقطاع غزة

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إنه بعد مرور 200 يوم على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ منذ 7 أكتوبر الماضي، وما زالت آلة الحرب الإسرائيلي تحصد أرواح المدنيين والأبرياء من الأشقاء في فلسطين إلى أن ارتقى أكثر من 34 ألف شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 77 ألف جريح ومصاب.

وأضاف إبراهيم، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الجهود المصرية لا تزال تبذل من قبل السلطات المصرية، ومن قبل القيادة السياسية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل الأشقاء في فلسطين من إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة، من خلال معبر رفح البري، أو من خلال الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر في جميع المحافل الدولية وأمام مؤسسات المجتمع الدولي لرفع العبء عن الأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح، أن اليوم نفذ عبر معبر رفح إلى الأراضي الفلسطينية ما يقرب من ثلاثين شاحنة من المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى الأشقاء في قطاع غزة، بالإضافة إلى 6 شاحنات تحمل الوقود والمحروقات لدعم الأشقاء في قطاع غزة ومساندة لهم.
وتابع: "كما تمكن من الدخول إلى الأراضي المصرية ما يقرب من 28 مصابًا ومريضًا يرافقهم نحو 41 لهذه الحالات، وقدمت لهم هيئة الإسعاف بعد أن استقبلتهم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ومن ثم تم التشخيص من الأطقم الطبية المتواجدة، وتم نقل هذه الحالات على الفور إلى المستشفيات التي خصصتها القيادة السياسية المصرية لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة لهم طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي".

الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع غزة اكسترا نيوز الجهود المصرية فلسطين المساعدات الإنسانية معبر رفح مصر

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