الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد يعقوب: بوابة الاستثمار الأجنبى رؤية الدولة المصرية لجذب التدفقات

أحمد يعقوب
أحمد يعقوب

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن بوابة الاستثمار الأجنبي التي أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية بشكل شامل لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة سنوية تتراوح ما بين 12 و15 مليار دولار، بالإضافة إلى عرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات مثل القطاع العقاري وقطاع الإسكان.

وأضاف "يعقوب"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة أخبار دي إم سي، المُذاعة عبر قناة "dmc"، أن هناك رؤية شاملة لطرح كل الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين سواء المحليون أو الإقليميون أو الدوليون، مؤكدًا أن هذه البوابة بالنسبة للاقتصاد المصري تعكس مزيدًا من الثقة في الاستثمار في داخل الاقتصاد المصري، وبالتالي ستشهد مزيدًا من تدفقات رءوس الأموال إلى الاقتصاد المصري بالعملة الأجنبية.

وأوضح أن هذا ينعكس على زيادة موارد مصر من العملة الصعبة لأن مصر تستهدف خلال السنوات الست المقبلة رفع معدل الموارد الدولارية الخاصة بالاقتصاد المصري من 5 مصادر رئيسية، من أهمها مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 120 مليار دولار حاليًا إجمالي المصادر الدولارية لمصر سنويًا إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.

أحمد يعقوب الاستثمار الاجنبي المجتمعات العمرانية الاسكان العقاري DMC الدولة المصرية التدفقات

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