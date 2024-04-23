كاتب صحفي: وزارة الثقافة حريصة على تكريم الأدباء وتقديم أعمالهم بأسعار مخفضة

قال الكاتب الصحفي طارق الطاهر، رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة، إن وزارة الثقافة حريصة على تكريم الأدباء والمبدعين وتقديم أعمالهم بأسعار مخفضة.

وأضاف "الطاهر"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر قناة "Ten"، أن اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلفين، هو يوم اختارته اليونسكو يوم 23 إبريل من كل عام تخليدًا لذكرى مجموعة من كبار المثقفين في تاريخ الإنسانية مثل شكسبير، مشيرًا إلى أن هذا الأمر له دلالات كثيرة جدا كالاهتمام بالثقافة والكتاب والمؤلفين.

مصر لها باع كبير جدا في تاريخ الإنسانية فيما يخص نشر الكتب والمؤلفات والمثقفين

وأوضح، أن مصر لها باع كبير جدا في تاريخ الإنسانية فيما يخص نشر الكتب والمؤلفات والمثقفين الذين أسهموا في مسيرة الحضارة الإنسانية، الأمر الذي دعا وزارة الثقافة إلى فتح متحفي نجيب محفوظ وطه حسين مجانا، مؤكدًا أن هذا مهم للباحثين والقراء أن يعرفوا التكوين الخارجي للرموز الثقافة المصرية والعربية كطه حسين ونجيب محفوظ.

نحن بحاجة إلى مشروع قومي للقراءة

وأشار، إلى أننا بحاجة إلى مشروع قومي للقراءة، ومشروع قومي يربط ما بين القراءة واهتمامنا بالمكتبات المختلفة خصوصًا في الأقاليم، بجانب الحاجة إلى رؤية يجتمع فيها أكثر من وزارة، فهناك في مكتبات مدرسية لا بد من النهوض بها وهناك أيضًا مكتبات الجامعية، مؤكدًا أننا بحاجة إلى مشروع يشترك فيه وزارات على سبيل الحصر وكالثقافة والتعليم التعليم العالي ووزارة الشباب.

