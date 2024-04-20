السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ناقد رياضى: الأهلى قادر على عبور مازيمبى الليلة بنتيجة إيجابية

الأهلي
الأهلي

قال الناقد الرياضي محمد عراقي،  إن مباراة اليوم بين نادي الأهلي ونادي مازيمبي الكونغولي في الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا مباراة مهمة خاصة أن الأجواء مغايرة ودرجة الحرارة عالية.

وأضاف عراقي، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المُذاع عبر قناة “TeN”،  أن  نادي الأهلي لم يواجه نادي مازيمبي الكونغولي منذ فترة طويلة، وحاليا الأهلي ليس في أفضل حالاته وأيضا هناك عدد كبير من الإصابات داخل الفريق مثل محمد الشناوي وإمام عاشور وحسين الشحات وغيرهم، مؤكدًا أن نادي الأهلي قادر على تعويض الغيابات بنجومه وأيضا المدير الفني مارسيل كولر يستطيع العبور بنتيجة إيجابية تسهل لقاء الإياب بالقاهرة.

وأوضح أن الجمهور سيكون قريبا من ملعب المباراة لكن الأهلي بطل إفريقيا وفريق مازيمبي خارج المنافسة منذ فترة طويلة، والفارق كبير في المستوى واللاعبين.
 

النادي الأهلي مازيمبي الكونغولي قبل النهائي دورى ابطال افريقيا صباح الورد الاهلى مازيمبي المنافسة

مواد متعلقة

أوستن وجالانت ناقشا آخر التطورات في غزة وإجراءات تسريع المساعدات الإنسانية للمدنيين

الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق قذائفها تجاه المناطق الغربية لرفح الفلسطينية

أستاذ العلوم السياسية: إسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية ومستمرة في عدوانها

الرئاسة الفلسطينية: جرائم الاحتلال واعتداءات المستوطنين لا يمكن أن تكسر إرادة شعبنا

تصعيد مستمر بين إيران وإسرائيل.. عماد الدين حسين يكشف التداعيات

بوليتيكو: حالة كبيرة من الإحباط لعدم استجابة إسرائيل لتحذيرات بايدن

البيت الأبيض: ندعم مشروع قانون يتضمن مساعدات عسكرية لإسرائيل

الرئيس الفرنسى: حريصون على تجنب التصعيد بين لبنان وإسرائيل

الأكثر قراءة

الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة