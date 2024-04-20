ناقد رياضى: الأهلى قادر على عبور مازيمبى الليلة بنتيجة إيجابية

قال الناقد الرياضي محمد عراقي، إن مباراة اليوم بين نادي الأهلي ونادي مازيمبي الكونغولي في الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا مباراة مهمة خاصة أن الأجواء مغايرة ودرجة الحرارة عالية.

وأضاف عراقي، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المُذاع عبر قناة “TeN”، أن نادي الأهلي لم يواجه نادي مازيمبي الكونغولي منذ فترة طويلة، وحاليا الأهلي ليس في أفضل حالاته وأيضا هناك عدد كبير من الإصابات داخل الفريق مثل محمد الشناوي وإمام عاشور وحسين الشحات وغيرهم، مؤكدًا أن نادي الأهلي قادر على تعويض الغيابات بنجومه وأيضا المدير الفني مارسيل كولر يستطيع العبور بنتيجة إيجابية تسهل لقاء الإياب بالقاهرة.

وأوضح أن الجمهور سيكون قريبا من ملعب المباراة لكن الأهلي بطل إفريقيا وفريق مازيمبي خارج المنافسة منذ فترة طويلة، والفارق كبير في المستوى واللاعبين.

