تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة مباراة الذهاب اليوم السبت.

تشكيل الأهلي المتوقع

جاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كما يلي:-

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط وسط الملعب: أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - أكرم توفيق - بيرسي تاو - رضا سليم.

في خط الهجوم: وسام أبو علي.

موعد مباراة الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره مازيمبي الكونغولي، على ملعب “تي بي مازيمبي” في لوبومباشي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد مازيمبي ، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

حكم مباراة الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري الأبطال

يدير مباراة الأهلي ضد مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الحكم البوروندي “باسيفيك ندابيها”.

وكان فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، قد تأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد إقصاء سيمبا التنزاني في دور ربع النهائي بنتيجة 3-0 ذهابًا وإيابًا.

بينما تأهل فريق مازيمبي الكونغولي لهذا الدور، بعدما أطاح بفريق بترو أتلتيكو الانجولي رغم التعادل السلبي على أرضه ذهابًا، لكن حقق الفوز خارج الأرض بثنائية لهدف.

والتقى الفريقين في 4 لقاءات خلال المشوار الأفريقي، وتمكن الأهلي من الفوز في مبارتين منهما، بينما استطاع مازيمبي الفوز في مباراة وحيدة وحسم التعادل نتيجة لقاء فقط.

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