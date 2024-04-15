الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشافي: برشلونة يمتلك فرصة ذهبية أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

تشافي هيرنانديز
تشافي هيرنانديز

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة باريس سان جيرمان المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق برشلونة نظيره باريس سان جيرمان، في قمة نارية ستُقام على ملعب "منتجويك"، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشافي يتحدث عن مواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة المرتقبة: "باريس سان جيرمان فريق كبير وقوي وخِصم عنيد للغاية، بالتأكيد تنتظرنا مواجهة أخرى صعبة".

وأضاف: "أرى أن هذه المباراة بمثابة فرصة كبيرة وذهبية لفريقنا؛ لأننا نلعب على ملعبنا".

وتابع: "يجب أن يكون ملعب "مونتجويك" مشابه لليلة من ليالي كامب نو، خاصة إذا لعبنا كفريق واحد".

وشدد: "سنسعى لتقديم أفضل ما لدينا وسنبذل قصارى جهدنا وسنقاتل حتى آخر لحظة، من أجل تحقيق حلمنا والوصول إلى الدور نصف النهائي من التشامبيونزليج".

وعن اللاعبين، أكد تشافي: "يعجبني أداء كلًا من بيدري وإلكاي جوندوجان، أعتقد أن مباراة الغد ستكون هامة للاعبي الوسط ضد واحد من أكثر الفِرق حِدة وشراسة في العالم".

وأفاد: "متحمس لمواجهة الغد، وفخور لأننا قادرين على الوصول لنصف النهائي، الانتصارات تمنحنا الراحة بالتأكيد".

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عودة أشرف حكيمى إلى قائمة باريس سان جيرمان أمام برشلونة فى دورى الأبطال

وبسؤاله عن عودة أشرف حكيمي إلى قائمة باريس سان جيرمان، أجاب تشافي: "لويس إنريكي مدرب قوي، ولديه الكثير من الخيارات".

وأكمل: "يجب أن تكون لدينا شخصية واضحة، وسنكرر ما قدمناه في مباراة الذهاب، ولكن مع بعض المتغيرات".

وأكد: "لويس إنريكي من المدربين الذين لهم تأثير كبير في مسيرتي، كذلك بيب جوارديولا ولويس أراجونيس، ممتن لكل ما تعلمته منهم، وعندما أفكر فيما يجب علي فعله أتذكرهم".

وعن مستقبله، قال تشافي: "أنت تهتمون كثيرًا بمستقبلي، ولكن الأهم هو خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي".

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء"، قد انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 3-2.

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