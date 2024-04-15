عودة أشرف حكيمى إلى قائمة باريس سان جيرمان أمام برشلونة فى دورى الأبطال

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا على نظيره برشلونة الإسباني، على ملعب "منتجويك"، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة باريس سان جيرمان أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما - كيلور نافاس - أرناو تينياس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس - لويس هيرنانديز - نونو مينديز - ميلان سكرينيار - لوكاس بيرالدو - يورام زاجوي.

خط وسط الملعب: مانويل أوجارتي - فابيان رويز - ماركو أسينسيو - دانيلو بيريرا – فيتينها - لي كانج إن - وارين زائير إيمري - نوردي موكيلي.

في خط الهجوم: كيليان مبابي - جونزالو راموس - كولو مواني - عثمان ديمبلي - كارلوس سولير - برادلي باركولا.

عودة أشرف حكيمي إلى قائمة باريس سان جيرمان أمام برشلونة

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان عودة النجم المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن للفريق، بعد غيابه عن مباراة الذهاب؛ بسبب الإيقاف، نتيجة تراكم الإنذارات.

حكم مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قد أعلن عبر موقعه الرسمي، تعيين الروماني "إستفان كوفاكس" حكمًا لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، ويعاونه كل من فاسيل مارينيسكو، أوفيديو أرتين (حكمين مساعدين)، وهوراتيو فيسنيك (حكمًا رابعًا).

مشوار برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وكان فريق برشلونة، بقيادة المدرب تشافي هيرنانديز، قد تأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على نابولي الإيطالي بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16.

بينما خطف فريق باريس سان جيرمان، بقيادة المدرب لويس إنريكي، قد تأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، على حساب ريال سوسيداد الإسباني بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16.