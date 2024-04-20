الأهلى يتحدى مازيمبى الكونغولى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا اليوم

يحل الفريق الأول بنادي الأهلي ضيفًا على نظيره مازيمبي الكونغولي في الثالثة عصر اليوم السبت، على ملعب “تي بي مازيمبي” في لوبومباشي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويدير اللقاء الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها.

الأهلى فى مهمة صعبة أمام مازيمبى الكونغولى

وكان فريق الأهلي قد وصل إلى الدور نصف النهائي، بعد إقصاء سيمبا التنزاني في دور ربع النهائي بنتيجة 3-0 ذهابًا وإيابًا، أما مازيمبي فقد أطاح بفريق بترو أتلتيكو الانجولي رغم التعادل السلبي على أرضه ذهابًا لكن حقق الفوز خارج الأرض بثنائية لهدف.

التقى الفريقين في 4 لقاءات خلال المشوار الإفريقي، وتمكن الأهلي من الفوز في مباراتين منهما بينما استطاع مازيمبي الفوز في مباراة وحيدة وحسم التعادل نتيجة لقاء فقط.

ويرغب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، واللاعبون فى مصالحة جماهير النادي ونسيان الخسارة أمام الزمالك المنافس التقليدي في الدوري بحجز تذكرة الصعود لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد كولر جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة مازيمبي، أكد خلالها أن المباراة بوابة العبور من الكبوات الفنية التي يعاني منها الفريق محليا في الفترة الأخيرة.

وركز كولر خلال حديثه على أن الفريق البطل أهم ما يميزه أنه يعود سريعا ولا يستسلم لأي هزة عابرة، مؤكدا أنهم يواجهون خصما عنيدا ولا بد من القتال في المباراة.

وشدد المدير الفني للأهلي: “سنلعب المباراة من شوطين، الأول في لوبومباشي ولا بد من تحقيق أفضل النتائج والتأكيد علي أننا أبطال ولن نتنازل عن الصعود للنهائي”.

وطالب كولر من رباعي خط الدفاع ضرورة الحذر من لاعبي مازيمبي خاصة المالي فيلي تراوري، وهو لاعب صغير في السن ويجيد التهديف من نصف فرصة ولا بد من غلق المساحات عليه.

وحذر كولر رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم من تكرار أخطاء القمة حتى لا يتم تجميدهما ومنح الفرصة لبعض اللاعبين في الفترة المقبلة، خاصة أن الأخطاء تسببت في اهتزاز الشباك مؤخرًا علي عكس الفترة الماضية.