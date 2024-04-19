السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الخطيب ولبيب يحضران حفل زفاف نجل أشرف قاسم

الخطيب وحسين لبيب
الخطيب وحسين لبيب

يحتفل أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بحفل زفاف نجله والذي شهد حضور كوكبة من نجوم الرياضة وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من أعضاء مجلسي الأهلي والزمالك وكذلك نجوم كرة سابقين للأحمر والأبيض.

وحرص أشرف قاسم على استقبال ضيوفه والجلوي معهم والتقاط الصور التذكارية على الرغم من معاناته من المرض.

على صعيد آخر، ثمن مجلسي إدارة  نادي الزمالك والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية “العلاقة المتميزة بين الجانبين ويرفضان أي محاولات فردية للنيل من هذه العلاقة أو المساس بها”.

وثمنت قنوات "أون تايم سبورتس " الدور الرياضي الكبير لنادي الزمالك وجماهيره كأحد قطبي الكره المصرية وإسهاماته في رفعه شأن الرياضة المصرية، كما ثمن مجلس إدارة نادي الزمالك الدور الإعلامي  المتميز الذي تقوم به قنوات  "أون تايم".

اقرأ أيضا.. الزمالك و"المتحدة" يثمنان العلاقة المتميزة بين الجانبين ويرفضان أي محاولات فردية للنيل منها
 

الزمالك حفل زفاف نجل أشرف قاسم الاهلى الكابتن محمود الخطيب حسين لبيب

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