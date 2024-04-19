صحيفة جزائرية: زين الدين بلعيد يقترب من الانتقال إلى الأهلى

كشفت تقارير صحفية جزائرية، اليوم الجمعة، عن أن زين الدين بلعيد مدافع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بات قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بلعيد الذي انضم إلى صفوف اتحاد العاصمة الجزائري في صيف 2020 يرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2026.

وذكرت صحيفة "الشعب" الجزائرية، أن زين الدين بات قريبًا من الانتقال إلى الأهلي في الصيف المقبل، حيث تسير المفاوضات مع اتحاد العاصمة الجزائري في الطريق الصحيح.

ويستعد الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي في الثالثة عصر غدًا السبت ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير استعدادًا لمباراة مازيمبي، التي تجمع الفريقين غدًا السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

خاض الفريق مرانه على ملعب تي بي مازيمبي، الذي يستضيف اللقاء، وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانًا متنوعًا للحراس، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي في الثالثة ظهر غد السبت بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب تي بي مازيمبي.

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