الزمالك يزاحم الأهلى على صفقة زين الدين بلعيد فى الصيف

دخل مسئولو الزمالك في المفاوضات مع زين الدين بلعيد، مدافع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، لضمه الموسم المقبل.

وسبق ودخل الأهلي في مفاوضات مع بلعيد في وقت سابق لكن الصفقة لم تحسم قبل أن يدخل الزمالك في باب المفاوضات مع اللاعب.

وجاءت التقارير الخاصة بالطاقم التحليلي للزمالك إيجابية بشكل كبير عن اللاعب.

ويوجد شرط جزائي في عقد بلعيد مع ناديه بقيمة 650 ألف دولار يحق للاعب دفعها والرحيل بنهاية الموسم الجاري حال ما رفض ناديه التفريط فيه وبيعه.

ويلعب بلعيد في مركز المدافع ويقدم مستويات مميزة مع ناديه.

ويعتبر مركز الدفاع على رأس أولويات إدارة الزمالك في الفترة المقبلة بسبب عدم وجود وفرة عددية بشكل كبير وتذبذب مستوى بعض المدافعين وهو ما جعل الإدارة تتحرك لتدعيم خط الدفاع وتضعه ضمن الأولويات في الموسم المقبل.

ويضم الزمالك في خط دفاعه خلال الموسم الجاري كلا من ياسر حمد ومحمود علاء ومصطفى الزناري وحسام عبدالمجيد.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء أمس، على استاد السلام، استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية خفيفة في بداية المران، تحت إشراف جواو ميجيل، مخطط الأحمال بالفريق، استمرت عدة دقائق.

وبعدها خاض اللاعبون فقرة تدريبات فنية خفيفة تحت إشراف جوزيه جوميز، المدير الفني، وجهازه المعاون، وحرص الجهاز الفني على أن تكون التدريبات خفيفة حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل مباراة اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد السلام، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة.