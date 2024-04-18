الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حارس مازيمبي: أزمة كالابا تشغل تفكيرنا قبل مباراة الأهلي

مازيمبي
مازيمبي

أكد السنغالي أليونا بادارا فاتي حارس مرمى فريق مازيمبي الكونغولي، أن الأزمة التي تعرض لها زميله السابق رينفورد كالابا بعد تعرضه لحادث سير تشغل بال وتفكير جميع اللاعبين قبل مباراة الأهلي.

ويستضيف مازيمبي الكونغولي نظيره الأهلي في الثالثة عصر السبت المقبل على ملعب "لوبومباشي" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال حارس مازيمبي في تصريحات لموقع dsports السنغالي: "من المؤكد أن مازيمبي يقترب من مواجهة الأهلي بالتفكير في رينفورد كالابا الذي تعرض لحادث قوي مؤخرًا".

وأضاف " زملائي في الفريق يعانون من التفكير فيما سيحدث له في الأيام المقبلة لكن كلنا نصلي من أجل أن يستعيد عافيته".

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي يوم السبت المقبل في الكونغو بينما تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 27 أبريل الجاري.

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