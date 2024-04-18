الأهلى يخاطب وزير الرياضة للسماح بالسعة الجماهيرية الكاملة فى المباريات المحلية والإفريقية

أرسل نادي الأهلي خطابًا خلال الساعات الماضية إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية، يطلب فيه السماح بالحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للاستادات التي تقام عليها مباريات فريق الأهلي المحلية والإفريقية، وذلك بدءًا من لقاء مازيمبي الكونغولي المحدد له الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري على استاد القاهرة في إياب الدور النصف النهائي لدوري الأبطال.

وأكد نادي الأهلي في خطابه تقديره الكامل لكافة الجهات المعنية والقائمة على تنظيم وتأمين المباريات. وما تبذله من جهد في هذا الشأن، واستعداد النادي للتعاون الكامل مع كافة الجهات، ما يسمح بالحضور الجماهيري المطلوب، وفي الإطار الذي يحفظ أمن وسلامة الجميع.

محمد شوقي يطمئن على ترتيبات بعثة الأهلي في الكونغو

الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة فريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في الكونغو حرص على عقد اجتماع صباح اليوم مع الكابتن خالد بيبو مدير الكرة من أجل الاطمئنان على كل الأمور المتعلقة بالبعثة وحل أي مشاكل أو عقبات مبكرا لتوفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين؛ استعدادا للمواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي أمام مازيمبي والمقرر لها السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات.

وكان في استقبال بعثة الأهلي في مطار مدينة لوبومباشي الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، ووفد السفارة المصرية، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة والتوجه لفندق الإقامة.

ويخوض الأهلي أول تدريباته بالكونغو في الرابعة عصر اليوم علي استعدادا لمباراة الفريقين المقرر لها عصر السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي والمقرر لها عصر السبت المقبل.