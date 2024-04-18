الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يخاطب وزير الرياضة للسماح بالسعة الجماهيرية الكاملة فى المباريات المحلية والإفريقية

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

أرسل نادي الأهلي خطابًا خلال الساعات الماضية إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية، يطلب فيه السماح بالحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للاستادات التي تقام عليها مباريات فريق الأهلي المحلية والإفريقية، وذلك بدءًا من لقاء مازيمبي الكونغولي المحدد له الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري على استاد القاهرة في إياب الدور النصف النهائي لدوري الأبطال.

وأكد نادي الأهلي في خطابه تقديره الكامل لكافة الجهات المعنية والقائمة على تنظيم وتأمين المباريات. وما تبذله من جهد في هذا الشأن، واستعداد النادي للتعاون الكامل مع كافة الجهات، ما يسمح بالحضور الجماهيري المطلوب، وفي الإطار الذي يحفظ أمن وسلامة الجميع.

محمد شوقي يطمئن على ترتيبات بعثة الأهلي في الكونغو

الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة فريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في الكونغو حرص على عقد اجتماع صباح اليوم مع الكابتن خالد بيبو مدير الكرة من أجل الاطمئنان على كل الأمور المتعلقة بالبعثة وحل أي مشاكل أو عقبات مبكرا لتوفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين؛ استعدادا للمواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي أمام مازيمبي والمقرر لها السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

كانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات. 

وكان في استقبال بعثة الأهلي في مطار مدينة لوبومباشي الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، ووفد السفارة المصرية، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة والتوجه لفندق الإقامة.

ويخوض الأهلي أول تدريباته بالكونغو في الرابعة عصر اليوم علي استعدادا لمباراة الفريقين المقرر لها عصر السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي والمقرر لها عصر السبت المقبل.

كولر محمود الخطيب الاهلى مازيمبي ذهاب نصف نهائى دورى الابطال أشرف صبحي

مواد متعلقة

5 لاعبين يدخلون "القائمة السوداء" لجماهير الأهلى

دوري أبطال إفريقيا|محاضرة فنية لاعبي الأهلي في الكونغو قبل مواجهة مازيمبي

كولر يدرس إشراك أكرم توفيق فى الوسط أمام مازيمبى

الأكثر قراءة

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

مصرع شاب على يد 4 أشخاص إثر تجدد خصومة ثأرية فى قنا

لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تكثيف الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين