كولر يدرس إشراك أكرم توفيق فى الوسط أمام مازيمبى

يدرس مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـالأهلي، عودة أكرم توفيق إلى خط الوسط في التشكيل الأساسي لفريقه أمام مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخرج توفيق من حسابات مارسيل كولر في الفترة الماضية على الرغم من النقص العددي في خط الوسط بعد إصابة الثلاثي مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور.

ويفكر كولر في إشراك أكرم توفيق في مركز رقم 6 بدلًا من أحمد نبيل كوكا لتعويض غياب مروان عطية.

ويحل الأهلي ضيفًا على مازيمبي الكونغولي في الثالثة عصر السبت المقبل على ملعب "لوبومباشي" في ذهاب نصف النهائي، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب استاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.

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