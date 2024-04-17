الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر يدرس إشراك أكرم توفيق فى الوسط أمام مازيمبى

أكرم توفيق
أكرم توفيق

يدرس مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـالأهلي، عودة أكرم توفيق إلى خط الوسط في التشكيل الأساسي لفريقه أمام مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخرج توفيق من حسابات مارسيل كولر في الفترة الماضية على الرغم من النقص العددي في خط الوسط بعد إصابة الثلاثي مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور.

ويفكر كولر في إشراك أكرم توفيق في مركز رقم 6 بدلًا من أحمد نبيل كوكا لتعويض غياب مروان عطية.

ويحل الأهلي ضيفًا على مازيمبي الكونغولي في الثالثة عصر السبت المقبل على ملعب "لوبومباشي" في ذهاب نصف النهائي، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب استاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.

اقرأ أيضًا:

غدًا.. محاكمة حسين الشحات بتهمة التعدى على "الشيبي"

السويسري مارسيل كولر الاهلى أكرم توفيق نادي مازيمبي مباراة الأهلي ومازيمبي دورى ابطال افريقيا

مواد متعلقة

رئيس مازيمبى الكونغولى: لا مجال للخطأ أمام نادى الأهلى

دوري أبطال إفريقيا.. "شوقى" يطمئن من السفير المصرى بالكونغو على ترتيبات إقامة بعثة الأهلى

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

شعبة المخابز تُفجر مفاجأة عن سعر الخبز السياحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

نرمين يسر

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين