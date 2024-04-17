دوري أبطال إفريقيا.. "شوقى" يطمئن من السفير المصرى بالكونغو على ترتيبات إقامة بعثة الأهلى

حرص الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الكونغو، على إجراء اتصال هاتفي مع السفير هشام المقود، سفير مصر في الكونغو؛ وذلك من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات وملاعب التدريب.

وأجرى رئيس البعثة أيضا اتصالا مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة والموجود في الكونغو؛ للتجهيز لاستقبال البعثة وترتيب كافة الأمور المتعلقة بوصول البعثة.

ووصلت بعثة الأهلي منذ قليل إلى مطار القاهرة؛ استعدادا للسفر إلى الكونغو لمواجهة فريق مازيمبي، عصر السبت المقبل، على ملعب لوبومباشي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بينما تقام مواجهة الإياب يوم 26 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الفريق قد خاض تدريباته ظهر اليوم الأربعاء على ملعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على إقامة المران الختامي على ملاعب الترتان للتعود على حساسية الملعب قبل السفر إلى الكونغو.

وعقد المدير الفني للفريق اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وذلك للحديث عن المرحلة المقبلة، ثم خاض اللاعبون مرانا بدنيا متنوعا مع بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

القنوات الناقلة لمواجهتي الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

تنقل مواجهتا ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتهما يومي 20 و26 أبريل الجاري، بين الأهلي ومازيمبي، سواء بالكونغو أو هنا بالقاهرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري للأميرة السمراء داخل منطقة الشرق الأوسط.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي ومازيمبي

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الإدارة التحكيمية لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها.

ويعاون الحكم البوروندي كل من جيرسون إيميليون دو سانتوس من أنجولا مساعدًا أول وإريك إيمافو من بنين مساعدًا ثانيًا، والبنيني لويس ديجندو حكمًا رابعًا.

ويتواجد الحكم الغاني دانيال لاريا في غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه الحكمة الرواندية سليما ميكونسانجا.

كان الأهلي تمكن من خطف بطاقة العبور للمربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا، على حساب سيمبا التنزاني بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (3/0).