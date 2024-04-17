الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الخطيب يوجه رسالة للاعبى الأهلى قبل مواجهة مازيمبى

الخطيب مع لاعبي الأهلي
الخطيب مع لاعبي الأهلي

حرص محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، على حضور المران الختامي للفريق قبل السفر إلى الكونغو، والذي جرى ظهر اليوم على ملاعب النادي بفرع مدينة نصر، لدعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 


ووجه الكابتن محمود الخطيب كلمة للاعبين تحدث فيها عن جميع الأمور وكل ما يتعلق بالمنافسات في المرحلة المقبلة، سواء محليًا أو قاريًا.


وخاض الأهلي مرانه، ظهر اليوم الأربعاء، على ملاعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر، ويتوجه الفريق بعد المران مباشرة إلى مطار القاهرة، حيث تغادر البعثة برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو المجلس، إلى الكونغو؛ استعدادًا لخوض مباراة مازيمبي.

 

 

 

الاهلى الخطيب محمود الخطيب مازيمبي دورى ابطال افريقيا

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